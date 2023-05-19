Общество 19 мая 2023, 17:55 Путину пожаловались, что термин «инфоцыгане» оскорбляет цыган Президент Путин пообещал не допустить ксенофобии из-за термина «инфоцыгане» Пресс-служба Кремля

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Термин «инфоцыгане» оскорбляет цыган. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщила руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер, написали журналисты кремлевского пула.

«Путин пообещал покончить с инфоцыганством. С самим термином. По просьбе цыган», — указали они в Telegram-канале.

Историк Деметер рассказала, что первыми термин «инфоцыгане» стали использовать блогеры, а затем он стал популярен у госслужащих и даже в СМИ, в том числе на центральных теле- и радиоканалах.

К самим цыганам как к этнической группе он отношения не имеет, а обозначает недобросовестных людей, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности. Деметер предложила запретить использовать слово «инфоцыгане» в сети, заблокировать ресурсы.

«Русский язык такой богатый, такой красивый, я думаю, что можно найти синоним», — подчеркнула специалист в области этнографии и истории цыган.

Глава государства отметил, что повлиять на блогосферу нужно, но в отношении СМИ это необходимо сделать. Он пообещал учесть то, что сказала Деметер, чтобы не допустить ксенофобии.