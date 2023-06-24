Общество 24 июня 2023, 02:54 Путину доложили об уголовном деле о попытке мятежа Генпрокурор Краснов доложил Путину об уголовном деле из-за попытки организации мятежа РИА «Новости»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов передал президенту России Владимиру Путину информацию о законности возбуждения уголовного дела о попытке организации мятежа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал он.

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По словам представителя Кремля, Путина также проинформировали о законности возбуждения такого дела.

ФСБ обоснованно возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагенр» по факту организации вооруженного мятежа. Поводом послужили высказывания Пригожина в адрес военных РФ.

Минобороны России ранее назвало провокацией сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». По данным ведомства, Вооруженные силы России выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Генерал армии Сергей Суровикин попросил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» вернуть колонны в пункты дислокации. Он отметил, что противник сейчас ждет, когда в России обострится внутриполитическая обстановка, чтобы воспользоваться этим.