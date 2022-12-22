22 декабря 2022, 19:19
Путина восхитила поддержка молодежи участников СВО
Президент Путин заявил, что его «до слез пробивает» поддержка молодежи участников СВО
Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями по поводу поддержки, которую оказывает военным на спецоперации молодежь. Глава государства рассказал об этом на пресс-конференции по итогам Госсовета.
«Давайте посмотрим, как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО <…> До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут», — сказал он.
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Глава государства отметил, что российская молодежь показывает «чувство любви к Родине, желание бороться, сражаться за нее, и двигаться вперед в личном плане и в плане развития страны». Путин также указал, что очень много людей помогают в качестве волонтеров и идут на спецоперацию добровольцами.
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Ранее Владимир Путин назвал спецоперацию «абсолютно вынужденной и необходимой» мерой. При это он поблагодарил военных «за то, что они делают для России, защищая ее суверенитет людей, отметив, что они достойно действуют в зоне СВО.
В разговоре с журналистами президент сообщил, что Россия чувствует себя уверенно и нет никаких сомнений в достижении поставленных ею целей.
Владимир Путин
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