Общество 22 декабря 2022, 19:19 Путина восхитила поддержка молодежи участников СВО Президент Путин заявил, что его «до слез пробивает» поддержка молодежи участников СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями по поводу поддержки, которую оказывает военным на спецоперации молодежь. Глава государства рассказал об этом на пресс-конференции по итогам Госсовета.

«Давайте посмотрим, как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО <…> До слез пробивает, когда ребятишки, подростки и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут», — сказал он.

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Глава государства отметил, что российская молодежь показывает «чувство любви к Родине, желание бороться, сражаться за нее, и двигаться вперед в личном плане и в плане развития страны». Путин также указал, что очень много людей помогают в качестве волонтеров и идут на спецоперацию добровольцами.

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Ранее Владимир Путин назвал спецоперацию «абсолютно вынужденной и необходимой» мерой. При это он поблагодарил военных «за то, что они делают для России, защищая ее суверенитет людей, отметив, что они достойно действуют в зоне СВО.

В разговоре с журналистами президент сообщил, что Россия чувствует себя уверенно и нет никаких сомнений в достижении поставленных ею целей.