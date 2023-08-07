Общество 07 августа 2023, 16:09 Путина удивило название российской системы бронирования авиабилетов Путина удивило, что систему бронирования авиабилетов Ростеха назвали «Леонардо» Freepik

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Президент России Владимир Путин удивился, услышав название системы бронирования авиабилетов Ростеха. Это произошло во время встречи главы государства с руководителем госкорпорации Сергеем Чемезовым. Стенограмму их беседы опубликовали на сайте Кремля.

Глава Ростеха отметил, что раньше использовалась иностранная система бронирования авиабилетов, в основном американская и европейская. Из-за этого информация о перемещениях россиян как внутри страны, так и за ее пределами поступала за границу, указал Чемезов.

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Он сообщил, что в прошлом году Ростех создал и запустил в кратчайшие сроки собственную систему «Леонардо». К ней подключились свыше 60 авиакомпаний, каждый месяц на площадке регистрируются около пяти миллионов пассажиров, заявил глава госкорпорации.

«Система отечественная, а называется „Леонардо“», — удивился Путин.

«Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название», — ответил Чемезов.

«Ну, ладно, это часть мировой культуры», — сказал президент.

Глава Ростеха добавил, что пользователям российской системы доступны привычные операции с билетом, покупка дополнительных услуг и регистрация в аэропортах. Кроме того, на платформе действуют бонусные программы и системы лояльности, заключил руководитель госкорпорации.