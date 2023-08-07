07 августа 2023, 16:09
Путина удивило название российской системы бронирования авиабилетов
Путина удивило, что систему бронирования авиабилетов Ростеха назвали «Леонардо»
Президент России Владимир Путин удивился, услышав название системы бронирования авиабилетов Ростеха. Это произошло во время встречи главы государства с руководителем госкорпорации Сергеем Чемезовым. Стенограмму их беседы опубликовали на сайте Кремля.
Глава Ростеха отметил, что раньше использовалась иностранная система бронирования авиабилетов, в основном американская и европейская. Из-за этого информация о перемещениях россиян как внутри страны, так и за ее пределами поступала за границу, указал Чемезов.
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Он сообщил, что в прошлом году Ростех создал и запустил в кратчайшие сроки собственную систему «Леонардо». К ней подключились свыше 60 авиакомпаний, каждый месяц на площадке регистрируются около пяти миллионов пассажиров, заявил глава госкорпорации.
«Система отечественная, а называется „Леонардо“», — удивился Путин.
«Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название», — ответил Чемезов.
«Ну, ладно, это часть мировой культуры», — сказал президент.
Глава Ростеха добавил, что пользователям российской системы доступны привычные операции с билетом, покупка дополнительных услуг и регистрация в аэропортах. Кроме того, на платформе действуют бонусные программы и системы лояльности, заключил руководитель госкорпорации.
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