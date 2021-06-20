Путина сравнили с «Джеймсом Бондом от политики» на фоне Байдена

Сенатор Алексей Пушков сравнил российского лидера Владимира Путина с «Джеймсом Бондом от политики» на фоне его американского коллеги Джо Байдена.

В своем Telegram-канале, как сообщила газета «Известия», Пушков отметил, что на прошедшем 16 июня в Женеве саммите Байден выглядел заметно бледнее, чем до него, когда раз за разом обещал «сказать Путину то, что он должен знать».

Глава Белого дома, по словам Пушкова, хотел прибыть на встречу в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках и показать всем, что он — первый и главный политик мира. Но именно это, как считает российский сенатор, Байдену сделать и не удалось.

Путин, как подчеркнул Пушков, на саммите смотрелся выигрышнее, что подметили даже американские журналисты. Так, Байден на пресс-конференции после переговоров ответил на «незапоминающиеся вопросы», а свое выступление читал и пользовался шпаргалкой. Президент России же отвечал на любые вопросы и держался уверенно. Пушков резюмировал, что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Путин.

Историк Владимир Можегов выразил мнение, что президент России Владимир Путин победил на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден на встрече поднял темы, которыми «бросил вызов» Путину. Можегов считает, что это свидетельствует о проигрыше Байдена.