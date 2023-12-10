Общество 10 декабря 2023, 12:07 Путина пригласили посетить Дагестан Мать Героя России Гаджимагомедова пригласила Путина в Дагестан РИА «Новости»

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Мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева пригласила президента Владимира Путина посетить Дагестан. Этот момент попал в эфир программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я хочу вас пригласить в Дагестан, именно к себе домой. Угостить вас лакским хинкалом», — сказал она.

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Мазаева отметила, что трепетное отношение главы государства к Дагестану знает каждый житель республики.

В пятницу, 8 декабря, в Кремле прошла торжественная церемония награждения участников спецоперации на Украине. Ее посетили более 200 военнослужащих и гражданских, которые проявили героизм в ходе СВО.

Путин отмечал, что боевая работа участников СВО является залогом будущего России. Он подчеркивал, что Запад планировал раздавить страну, но у него ничего не получилось.