Общество 25 ноября 2022, 16:01 Путина поразил настрой участников СВО во время телефонного разговора с ними Президент Путин заявил, что лично звонит участниками СВО по телефону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что напрямую разговаривал по телефону с некоторыми участвующими в спецоперации военными. Он оказался удивлен их настроем и отношением к делу.

Глава государства уточнил, что связаться с военными ему удалось именно благодаря их матерям. Для бойцов звонок от главы государства был сюрпризом.

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«Когда я с ними иногда говорю — я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу», — рассказал Путин во время встречи в Ново-Огарево с мамами участников СВО.

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Он подчеркнул, что считает военнослужащих героями. Президент сказал, что разделяет боль женщин, которые потеряли своих сыновей на поле боя. Российский лидер пообещал, что власти страны и он будут их всячески поддерживать.

Встреча с матерями военных прошла накануне Дня матери, который состоится 27 ноября. Путин добавил, что для матерей военных праздник связан с чувствами тревоги и заботы.