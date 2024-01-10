Общество 10 января 2024, 17:54 Путина порадовала мода на многодетность в России Президент Путин заявил, что его радует мода на многодетность Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В России растет настрой на большую семью. Государство поддерживает такую тенденцию, заявил президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

Согласно результатам опросов в 2022 году, 60% мужчин и 70% женщин в РФ хотели бы иметь двух и более детей.

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«Радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — отметил глава государства.

Он указал на важность господдержки таких семей. В стране действует большое количество социальных мер: освобождение от налога на доходы, дешевая ипотека, единая система льгот от беременности до достижения ребенком 18-летнего возраста, добавил Путин.

Президент сообщил, что правительство рассмотрит возможность ввести льготное кредитование на покупку машин многодетными семьями с Дальнего Востока. Путин не поддержал идею разрешить использовать на эти цели материнский капитал, поскольку изначально меру задумали как инструмент поддержки по ключевым вопросам жизни.