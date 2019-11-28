Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах

По мнению инициаторов, поправки к закону «О СМИ» являются антиконституционными, так как «посягают на базовые права» граждан, потому что «клеймо иноагента дискредитирует» их. Было также указано, что он «умаляет достоинство» человека «несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного».

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Данный закон даст возможность властям признавать иностранными агентами физических лиц, распространяющих печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получающие зарубежное финансирование. Их могут обязать создать юрлицо и маркировать сообщения специальной пометкой.

Поправки были приняты Госдумой 21 ноября и одобрены Советом федерации 25 ноября. Для вступления закона в силу, подпись осталось поставить президенту.