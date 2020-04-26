Песков анонсировал новое выступление Путина по коронавирусу

Yа следующей неделе Владимир Путин может выступить с новым заявлением по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я думаю… мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Песков посчитал очевидным, что выход из карантина будет поэтапным. Однако конкретные этапы, по его словам, «еще предстоит разработать».

Путин объявил апрель нерабочим из-за вспышки коронавируса. Региональные власти ввели различные ограничения на выход из дома и передвижение жителей. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов действуют пропуска для поездок на транспорте. Медики призывают продлить карантин из-за большого числа заболевших по всей стране.

В следующую пятницу, 1 мая, в стране начинаются майские праздники. Выходные установлены с 1 по 5 мая (пятница — вторник) и с 9 по 11 мая (суббота — понедельник). Между ними есть три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

В России, по данным на утро 26 апреля, зарегистрирована почти 81 тысяча случаев заражения коронавирусом, умерли 747 пациентов, выздоровели 6,8 тысячи.

В Москве за следующие сутки скончался еще 31 больной, всего в столице умерли 435 заразившихся COVID-19.