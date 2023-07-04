Общество 04 июля 2023, 16:21 Путина обрадовал низкий уровень безработицы в России Путин назвал очень хорошим самый низкий уровень безработицы в России РИА «Новости»

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Показатели безработицы в России достигли исторического минимума, что очень хорошо. На это указал президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Самый низкий — и это очень хорошо — самый низкий показатель по безработице», — подчеркнул глава государства.

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Путин уточнил, что на сегодняшний день в России работают 73,4 миллиона человек. Безработными при этом числятся 2,4 миллиона, отметил президент. Таким образом, уровень безработицы в стране составляет 3,2%, подвел итог глава государства.

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова тоже говорила о рекордно низких показателях безработицы в России. Она отмечала, что в мае 2023 года цифры были на 17,3% ниже, чем в аналогичном месяце 2022-го. В Министерстве труда рассчитывают, что положительная тенденция сохранится.