В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского невозможна без предварительной подготовки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что об этом уже неоднократно заявляли и позиция российских властей в этом отношении не изменилась, сообщил RT.

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в процессе подготовки к встрече на таком уровне должен быть создан соответствующий документ.

«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — добавил он.

Отдельно Песков обратил внимание на отсутствие движения в разработке совместного документа с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что условия российской стороны известны, их четко сформулировали и «положили на бумагу».

«Все это передано украинской стороне, ответа нет», — заключил он.