В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
Представитель Кремля Песков: встреча Путина и Зеленского невозможна без подготовки
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского невозможна без предварительной подготовки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что об этом уже неоднократно заявляли и позиция российских властей в этом отношении не изменилась, сообщил RT.
«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в процессе подготовки к встрече на таком уровне должен быть создан соответствующий документ.
«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — добавил он.
Отдельно Песков обратил внимание на отсутствие движения в разработке совместного документа с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что условия российской стороны известны, их четко сформулировали и «положили на бумагу».
«Все это передано украинской стороне, ответа нет», — заключил он.