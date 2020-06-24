Путин жестом оценил парад Победы. Видео

Журналисты спросили у Владимира Путина, как он оценил парад Победы. Он ответил представителям прессы жестом.

Президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. Он поднял большой палец. Так он ответил на вопрос журналиста о том, понравилось ли ему мероприятие.

После парада Путин поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а потом у президента была запланирована встреча с главами других государств, которые тоже приехали на мероприятие. Но перед этим Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, напомнило РИА ФАН.

Парад Победы должен был состояться 9 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 число. В среду вечером москвичи и гости столицы смогут увидеть салют, он начнется в 23:00. Так поздно потому, что летом световой день длится больше, а красоту фейерверка можно увидеть только в сумерках.

Ранее мы писали, что парады прошли по всей России. Посмотрите как это было.