Путин запретил забирать домашних животных за долги

В России запретили изымать за долги домашних животных. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, напомнило РИА «Новости».

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В список имущества, которое запрещено изымать, будут включены кошки, собаки и другие питомцы, которых не используют в предпринимательской деятельности.

До вступления закона в силу в этот список входили сельскохозяйственные животные, пояснял Бурматов, тогда как домашние считались имуществом. Но закон, который был принят в 2018 году, определяет, что животное — это не вещь, а живое существо, испытывающее эмоции, в числе которых боль и страдания, напомнил депутат.

Организации, которые изымают домашних питомцев за долги, зачастую не могут создать условия для их содержания и те могут погибнуть, отметил депутат. За это сотруднику такой организации грозит до пяти лет тюрьмы.

Законопроект об обязательном чипировании животных внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторами инициативы стали депутаты Госсобрания (Курултая) Башкирии. По мнению парламентариев, поправки в закон об обращении с животными, во-первых, упростят поиск потерявшегося питомца, во-вторых, сделают проще путешествие с животными.