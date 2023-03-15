Важное 15 марта 2023, 17:19 Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии Путин: успех в борьбе с международным терроризмом помог стабилизировать ситуацию в Сирии РИА «Новости»

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Вооруженные силы России достигли серьезных результатов в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидером Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

«Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул Путин.

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По словам Путина, успех в этом направлении дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в САР.

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«Но, к сожалению, сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой — с землетрясением», — добавил президент России.

В июле прошлого года Путин заявлял о необходимости избавить Сирию от терроризма. Он обратил внимание, что Турция и Иран проявляют солидарность в этом вопросе. Также российский лидер отмечал, что все страны — участницы астанинского формата урегулирования поддерживают конституционный процесс в САР.