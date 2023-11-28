Важное 28 ноября 2023, 16:54 Путин заявил об укреплении суверенитета России Президент Путин: Россия как мировая держава смогла укрепить свой суверенитет РИА «Новости»

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Современная Россия вернула свой суверенитет и продолжила его укреплять. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора, сообщило РИА «Новости».

По его словам, битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что государство отстаивает свое историческое право быть сильной, независимой державой, которая имеет свои ценности и культуру.

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«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит, без всякого преувеличения, национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что страна за последние годы стала намного сильнее и вернула в свой состав исторические регионы.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла не только отстоять свое право на суверенитет, но и встать на пути у тех, кто пытался захватить мировое господство. Он добавил, что страны Запада до сих пор пытаются насадить в мире русофобию.