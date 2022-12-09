Общество 09 декабря 2022, 17:29 Путин заявил об отсутствии проблем с продуктами в России Президент Путин сообщил об отсутствии проблем с базовыми продуктами в России РИА «Новости»

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Проблем с базовыми продуктами на российском рынке нет, страна также экспортирует торговым партнерам необходимое продовольствие по выгодным ценам. Об этом после саммита ЕАЭС в Бишкеке заявил российский президент Владимир Путин.

«По продуктам у нас нет никаких проблем. Мы также экспортируем свое продовольствие своим партнерам. Продовольствие мы поставляем по вполне доступной стоимости», — заявил он.

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Самой популярной темой для журналистов стало обсуждение специальной операции на Украине. Путин отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта, однако смотрит на то, с кем имеет дело.

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Также президент отметил, что в настоящее время нет предпосылок для возобновления частичной мобилизации, так как в боевом резерве находятся около 150 тысяч призванных военнослужащих.

Глава государства подчеркнул, что специальная операция идет своим чередом, никаких вопросов к ее проведению на данный момент нет.