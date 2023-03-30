Важное 30 марта 2023, 16:37 Путин заявил о запуске программы по инвесткредитам в сфере фармацевтики Путин: с этого года в России запустят инвесткредиты в сфере фармацевтики РИА «Новости»

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Власти России продолжат развивать механизмы поддержки отечественной фармацевтической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых фармпроизводств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

«Отмечу, что в целом отрасль демонстрирует позитивную динамику. <…> Сегодняшнее событие — это еще один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств», — сказал президент.

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Он обратил внимание, что подобные высокотехнологичные производства создают дополнительные квалифицированные рабочие места, способствуют росту налоговых поступлений. Словом, приносят ощутимую пользу всей экономике страны.

«Со своей стороны государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — подчеркнул Путин.

С этого года в России, по его словам, запустят программу по предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу.

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