25 ноября 2022, 19:35
Путин заявил о высокой миссии погибших ополченцев Донбасса
Президент России Путин назвал главной ценостью жизни человека достижение цели
Героически погибшие ополченцы Донбасса приблизили освобождение своих республик ценой жизней. Поэтому все, что они сделали было не зря. Об этом заявил на встрече с матерями участников специальной военной операции президент России Владимир Путин.
К российскому лидеру обратилась жительница Луганской Народной Республики, чей сын служил в батальоне территориальной обороны и погиб в бою под Первомайском в 2019 году.
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Путин ответил, что понимает, какая пустота осталась в сердце матери ополченца. При этом он подчеркнул, что ее сын погиб не зря.
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«Ваш сын жил. Его цель достигнута», — заявил президент.
Он пояснил, что результат, к которому стремился боец, достигнута. Российский лидер отметил, что многие люди просто проживают жизнь, не оставляя после себя никаких следов.
«Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили», — объяснил глава государства.
Путин поблагодарил мать ополченца за то, что после смерти сына она продолжила помогать его сослуживцам, а теперь еще и участникам специальной военной операции.
Владимир Путин
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