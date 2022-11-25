Общество 25 ноября 2022, 19:35 Путин заявил о высокой миссии погибших ополченцев Донбасса Президент России Путин назвал главной ценостью жизни человека достижение цели РИА «Новости»

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Героически погибшие ополченцы Донбасса приблизили освобождение своих республик ценой жизней. Поэтому все, что они сделали было не зря. Об этом заявил на встрече с матерями участников специальной военной операции президент России Владимир Путин.

К российскому лидеру обратилась жительница Луганской Народной Республики, чей сын служил в батальоне территориальной обороны и погиб в бою под Первомайском в 2019 году.

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Путин ответил, что понимает, какая пустота осталась в сердце матери ополченца. При этом он подчеркнул, что ее сын погиб не зря.

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«Ваш сын жил. Его цель достигнута», — заявил президент.

Он пояснил, что результат, к которому стремился боец, достигнута. Российский лидер отметил, что многие люди просто проживают жизнь, не оставляя после себя никаких следов.

«Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили», — объяснил глава государства.

Путин поблагодарил мать ополченца за то, что после смерти сына она продолжила помогать его сослуживцам, а теперь еще и участникам специальной военной операции.