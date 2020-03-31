Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

В понедельник 30 марта президент России Владимир Путин провел онлайн совещание со своими представителями в федеральных округах. Он поддержал принятые в столичном регионе особые меры по противодействию распространения коронавируса нового типа.

«Любые действия официальных лиц и спецслужб должны быть профессиональными. Это уже позволило выиграть время, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции в России. Теперь главное — сделать так, чтобы угроза не затронула большое количество граждан России», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил важность материальной поддержи врачей со стороны государства, а также бесперебойность продовольственного снабжения населения. Глава государства также указал, что в ближайшие дни будет завершена «полная инвентаризация готовности больниц».

«Часть больниц полностью переформатируют для борьбы с коронавирусом. Это же касается и лабораторий, центров диагностики — их в России станет больше. Отдельно проведут инвентаризацию аппаратов ИВЛ», — сказал Путин.

Ранее глава государства назвал нарушение карантина преступлением.