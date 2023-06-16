Общество 16 июня 2023, 16:23 Путин заявил о важности развития новых логистических цепочек Президент Путин: Россия не стремится выпускать всю продукцию, нужна новая логистика РИА «Новости»

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Россия не стремится выпускать всю продукцию, важно выстраивать новые логистические цепочки. Об этом на Международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также поручил создать меры по льготному налогообложению растущего бизнеса, который выходит из категории малого и среднего в более крупную. Предложения правительство должно подготовить к началу следующего года. Президент также заявил, что необходимо запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».

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Владимир Путин призвал ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. Речь, в частности, идет об упрощении процедуры перехода бизнеса в Россию и его регистрации в специальных административных районах. Сделать это необходимо до декабря.

Путин также призвал сделать все для того, чтобы жители страны могли вкладывать свои деньги в России и зарабатывать дома.