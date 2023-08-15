Общество 15 августа 2023, 09:24 Путин заявил о важности отношений с Индией для России Путин: Россия придает большое значение партнерству с Индией РИА «Новости»

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Россия придает большое значение развитию отношений с Индией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме руководству этой страны, сообщил ТАСС.

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели», — подчеркнул Путин.

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Глава государства выразил уверенность, что страны будут прикладывать совместные усилия, чтобы наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

Помимо этого, президент отметил конструктивные действия России и Индии в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

По словам Путина, развитие диалога отвечает интересам дружественных народов двух стран и продолжается в русле обеспечения безопасности и стабильности в мире.