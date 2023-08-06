Общество 06 августа 2023, 13:46 Путин заявил о важности миссии волонтеров-медиков Президент Путин: движение волонтеров-медиков объединило неравнодушных к чужой беде ВОД "Волонтеры-медики"

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Созданное 10 лет назад Всероссийское движение волонтеров-медиков стало продолжателями традиции добровольчества и подвижничества, направленных на помощь людям. Об этом в своем приветствии участников VII Всероссийского форума членов организации написал президент России Владимир Путин. Текст обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что движение объединило неравнодушных к чужой беде жителей из всех регионов страны.

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«Вы выполняете важную миссию — участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением, помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской работе, популяризации ценностей здорового образа жизни», — перечислил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что благодаря проводимой работы движение волонтеров-медиков пользуется большим уважением. Он добавил, что на предстоящем форуме участники смогут обменяться опытом, знаниями и практиками, а также представить новые социально-значимые проекты, которые получат государственную поддержку.