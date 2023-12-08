Общество 08 декабря 2023, 13:57 Путин заявил о стремлении россиян к солидарности перед испытаниями Президент Путин заявил о готовности россиян объединиться ради справедливости РИА «Новости»

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Миллионы россиян объединились перед испытаниями, чтобы добиться справедливости. С таким заявлением выступил на церемонии ко Дню Героев Отечества президент России Владимир Путин. Полный текст его выступления опубликовали на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что видит и чувствует это каждый раз, когда встречается с людьми.

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«Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности», — заявил Путин.

Президент добавил, что ратный подвиг и трудовая доблесть сплотили всех россиян, но главной объединяющей идеей стала любовь к своей стране, которая помогает идти вперед и преодолеть любые препятствия.

«Уверен, вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: „Мы и наши боевые товарищи для вас постарались, мы жили, работали и сражались для вашего будущего“. И они будут нами гордиться», — подытожил Путин.

После выступления глава государства вручил собравшимся Героям России медали «Золотая Звезда».