Путин заявил о стремлении России помочь в урегулировании отношений Армении и Азербайджана | 360°

Общество 28 октября 2022, 13:57 Путин заявил о стремлении России помочь в урегулировании отношений Армении и Азербайджана Путин: Россия прикладывает усилия для урегулирования конфликта Армении и Азербайджана РИА "Новости"

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Россия прикладывает усилия, чтобы урегулировать отношения Армении и Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин. Он указал на важность комплексного подхода в этом вопросе.

«Россия традиционно <…> уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа — с давних времен», — добавил Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании, он отметил, что сейчас Россия делает все возможное, чтобы достичь комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между этими странами. Глава государства напомнил, что у РФ есть огромное количество связей с обоими государствами.

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«Мы, конечно, не можем оставаться в стороне <…> и неизменно готовы способствовать мирному разрешению [проблем]», — подчеркнул президент.

Также Путин указал на то, что Россия, безусловно, заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным регионом, который может стабильно развиваться.