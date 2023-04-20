Общество 20 апреля 2023, 16:37 Путин заявил о росте тенденции к многополярности в мире Президент Путин: тренд на многополярность в мире будет только усиливаться Пресс-служба Кремля

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Тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Об этом на заседании Совета по местному самоуправлению заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что тренд на многополярность — факт абсолютно очевидный. Глава государства сравнил эту тенденцию с восходом солнца. Он добавил, «с этим ничего не поделать».

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«И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать»», — слова президента привело РИА «Новости».

Во время выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин заявил, что страны Запада за долгие века колониализма и диктата привыкли к вседозволенности и теперь плюют на весь мир. Он также отметил, что Запад наказал сам себя, пытаясь развернуть против России «экономический фронт». По его словам, они спровоцировали в своих странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий и кризис.