Важное 30 марта 2023, 16:18 Путин заявил о росте фармацевтической отрасли в России Президент Путин заявил о росте фармацевтической отрасли в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фармацевтическая отрасль в России показывает позитивную динамику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

«Отмечу, что в целом российская фармацевтическая отрасль показывает положительную динамику», — сказал он

Реклама

Президент отметил, что ритмичная и устойчивая работа отрасли имеет огромное значение для страны, в частности, в вопросе обеспечения населения качественными и доступными лекарствами.

«Необходимо укрепить независимость от зарубежных поставщиков и увеличить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке», — добавил Путин.

Ранее президент призвал не расслабляться на фоне западных санкций. Глава государства признал, что в длительной перспективе они способны негативно отразиться на российской экономике.