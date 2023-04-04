Общество 04 апреля 2023, 15:36 Путин заявил о росте экспорта сельхозпродукции из России Путин: экспорт сельхозпродукции из России вырос в разы РИА «Новости»

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Экспорт сельскохозяйственной продукции из России за последнее время значительно вырос. Об этом в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия сейчас поставляет свою сельскохозяйственную продукцию в другие страны. Также РФ ведет борьбу за мировые рынки сбыта.

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«Экспорт вырос в разы. А импорт как раз, наоборот, сократился», — сказал Путин.

Ранее президент России рассказал о пользе западных санкций для российского агропромышленного комплекса. По словам главы государства, в 2014 эмбарго на поставки зарубежной сельхозпродукции в страну подтолкнули отечественные хозяйства к развитию.

Напомним, Россия в январе начала торговать зерном в национальной валюте. Первой страной, оплатившей поставку в рублях стала Турция. Переговоры о продаже зерна за рубли ведутся также с Египтом.