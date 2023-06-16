Общество 16 июня 2023, 15:19 Путин заявил о рекордно низком показателе безработицы в России Президент Путин: такой низкой безработицы в России не было в истории РИА «Новости»

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Безработица в России сейчас находится на рекордно низком уровне за всю историю. Об этом на Международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, этот показатель сейчас составляет 3,3%. Президент подчеркнул, что выйти на минимальные значения позволила сбалансированная бюджетная и кредитная политика.

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«Такой низкой безработицы в России не было в истории», — сказал Путин.

Ранее самый низкий уровень безработицы в России зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Показатель составил 1,7%. Сейчас в поисках работы в регионе находятся более тысячи местных жителей. Регионом с самым высоким уровнем безработицы назвали Ингушетию. Здесь показатель равен 27%. Решить вопрос планируют с помощью создания новых производств и рабочих мест, а также будет необходимо решить проблему теневой занятости.