Путин заявил о провале экономического блицкрига ряда стран против России | 360°

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Путин заявил о провале экономического блицкрига ряда стран против России

Президент Путин: экономический блицкриг ряда стран против России не сработал

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Экономический блицкриг, который предприняли некоторые страны против России, не сработал. Хотя РФ продолжает сталкиваться с финансово-технологической агрессией, провал антироссийских мер очевиден. На это указал президент РФ Владимир Путин.

«Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а, по сути, с, можно сказать, финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

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По его словам, тактика экономического блицкрига, на который рассчитывали недружественные страны, не сработала. Ситуация, как подчеркнул президент, уже очевидна для всех — и для властей этих государств в том числе.

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«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса», — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что все решения были приняты для сохранения занятости и рабочих мест, их целью также было оказание адресной помощи россиянам, прежде всего семьям с детьми, пенсионерам.

Владимир Путин

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