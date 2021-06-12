Путин заявил о поимке причастных к убийствам известных россиян

Преступники, причастные к громким случаям гибели известных россиян, найдены. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент РФ Владимир Путин.

Журналист Кейр Симмонс в ходе беседы назвал несколько случаев убийств и подозрений в них в России и за пределами страны. В частности, он упомянул журналистку Анну Политковскую, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, экс-министра печати Михаила Лесина, политика Бориса Немцова и юриста Сергея Магнитского.

В ответ Путин сказал, что ведущий назвал людей, которые действительно страдали и погибли в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — подчеркнул президент.

Политковскую застрелили в лифте ее дома 7 октября 2006 года. Исполнитель убийства Рустам Махмудов и один из организаторов, Лом-Али Гайтукаев, были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Михаила Литвиненко отравили в Великобритании в ноябре 2006 года. По данным экспертов, в его организме был выявлен радиоактивный полоний-210.

Аудитор Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года.

Бывший министр печати России и глава правления холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин умер в отеле Dupont в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Расследование уголовного дела было закрыто осенью 2016 года.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре столицы в феврале 2015 года. Обвинение в убийстве было предъявлено Зауру Дадаеву, Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.

Предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов был заочно арестован и объявлен в международный розыск.