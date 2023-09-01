Общество 01 сентября 2023, 15:13 Путин заявил о невозможности откладывать решение соцвопросов Донбасса Путин: социальные вопросы в Донбассе нужно решать, не откладывая РИА «Новости»

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Решение социальных вопросов в Донбассе нельзя откладывать, несмотря на то, что первостепенную роль играет тема безопасности. Об этом заявил 1 сентября президент России Владимир Путин.

В День знаний глава государства в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых школ в пяти регионах.

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«Убежден, Россия призвана и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что в целом за последние 4,5 года условия обучения улучшили для более 1,5 миллиона школьников. В том числе построили более 900 новых школ, в которых создали более 540 тысяч дополнительных мест, отметил президент.

Отдельно он отметил ситуацию в Донбассе, проходящем сложный период развития, связанный с боевыми действиями. Но, несмотря на это, откладывать решение социальных вопросов там нельзя, добавил глава государства.

«Нужно обеспечивать, прежде всего, вопросы безопасности, но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — указал Путин.