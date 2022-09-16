Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике | 360°

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Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике

Президент РФ Путин: в мировой политике наметились фундаментальные трансформации

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В мировой политике и экономике происходят необратимые изменения, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в Самарканде.

В ходе выступления глава государства указал на трансформацию мира. Перемены касаются и политической сферы и экономической, написал ТАСС.

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«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер», — сказал глава Российского государства.

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Путин подчеркнул, что деятельность ШОС вносит внеблоковый характер. Он отметил, что Россия выступает за скорейшее вступление в организацию Ирана, это позитивно скажется на работе организации, заявил Путин.

«Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и в мире в целом», — отметил он.

Владимир Путин

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