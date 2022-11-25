Общество 25 ноября 2022, 19:14 Путин заявил о необходимости запуска программы широкой реабилитации для раненых военных Путин: программа реабилитации для военных должна включать и трудоустройство РИА «Новости»

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В России необходимо запустить программу широкой реабилитации раненых военных, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что она должна также предусматривать дополнительное обучение и трудоустройство.

«Дополнительное обучение точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем. Я пометил, мы это сделаем», — сказал он на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

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Президент отметил, что военные госпитали заполнены на 38%, но к реабилитации получивших ранения бойцов нужно подключать и гражданские больницы.

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«Сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации», — подчеркнул Путин

По его словам, вопрос нужно проработать с ведомствами, чтобы шире использовать возможности отечественного здравоохранения.

В ходе беседы с участницами встречи президент еще раз подтвердил, что частичная мобилизация в России завершена.