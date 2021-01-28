Путин заявил о необходимости привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян

От коронавируса в России должны привить около 68 миллионов россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Такое заявление он сделал во время совещания с членами кабинета министров, одной из главных тем которого стали ситуация с коронавирусом и вакцинация. Президент отметил, что производство вакцины от коронавируса в России идет с опережением графика. Он подчеркнул, что в стране нужно привить порядка 68 миллионов россиян — как в кампании по вакцинации от гриппа.

«Планы, я бы сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили. Там мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 миллионов. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил Путин.

Президент напомнил, что массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января 2021 года. Планы большие, однако, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, промышленность по производству вакцин сейчас работает с опережением графика по числу выпускаемых препаратов.

Путин добавил, что пандемия в России постепенно отступает. Он подчеркнул, что показатели по количеству летальных исходов от COVID-19 в целом удовлетворительные — по сравнению с другими странами.