Общество 16 июля 2023, 13:10 Путин заявил о намерении России изучить трофейную иностранную технику Президент Путин: российские специалисты изучат трофейную западную технику РИА «Новости»

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Российские специалисты изучат западную технику, захваченную в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент интервью с главой государства в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» — сказал российский лидер.

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Путин при этом подчеркнул, что Россия также обладает современной военной техникой. Он привел в пример Т-90 «Прорыв», назвав его лучшим в мире.

Российские военные сняли на видео оставленную противником на поле боя технику. Солдаты ВСУ бросили машины заведенными. Бойцы обнаружили как минимум одну БМП Breadley, в ней — реактивную противотанковую гранату РПГ-22, а неподалеку танк Leopard.

Владимир Путин заявил, что российские войска уничтожили 311 украинских танков с 4 июня, когда началось контрнаступление ВСУ. Он заметил, что иностранная техника горит лучше советской.