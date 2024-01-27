Общество 27 января 2024, 19:39 Путин заявил о намерении России бросить все силы на искоренение нацизма Путин: Россия сделает все, чтобы окончательно искоренить нацизм Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Россия предпримет все усилия для окончательного истребления нацизма. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил сайт Кремля.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», — подчеркнул Путин.

Реклама

Российский лидер отметил, что миллионы людей на всей планете стремятся к настоящей свободе, безопасности и миру и остановить их невозможно.

«Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что агрессия, с которой столкнулась Россия, подтвердила, что нацизм не был полностью изжит после окончания Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что блокада Ленинграда — самый страшный пример массового убийства советских граждан.