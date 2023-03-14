Важное 14 марта 2023, 16:34 Путин заявил о борьбе России за существование своей государственности Путин: Россия ведет борьбу за существование своей государственности РИА «Новости»

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Россия ведет борьбу за существование своей государственности, это задача выживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими авиазавода в Улан-Удэ.

«Для нас, имея в виду предысторию последних восьми-десяти лет, все, что происходит, — это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», — подчеркнул Путин.

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Глава государства обратил внимание, что после развала СССР Запад пытался раскачивать Россию. Что же касается отношений с Украиной, то Россия со своей стороны пыталась на протяжении многих лет наладить отношения с этой республикой. Однако ситуация изменилась после госпереворота 2014 года.

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«В отношениях с Украиной Россия опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, но с 2014 года началось их истребление», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что Россия в течение восьми лет стремилась к тому, что разрешить проблемы Донбасса именно мирным путем. Однако западные страны никогда не были в этом заинтересованы, подчеркнул Путин.