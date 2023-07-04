Общество 04 июля 2023, 14:49 Путин заявил, что залог успеха кроется в эффективной работе Президент Путин: залог успеха состоит в эффективной работе РИА «Новости»

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Залог успеха состоит не в том, чтобы работать больше. Трудиться нужно эффективнее. На это указал президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Очень приятно было услышать, что вы готовы больше и интенсивнее работать. Но все-таки залог нашего успеха не в том, что мы будем работать больше, чем наши конкуренты, а в том, что мы будем работать лучше и эффективнее», — сказал президент.

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По его словам, лучше и эффективнее работать получится в зависимости от успехов госуправленцев. Ведь в этой сфере «очень многое и закопано».

Путин отметил, что талантливых, целеустремленных, перспективных россиян в стране больше чем тех, кто участвует сейчас в программах кадровой подготовки. Поэтому данные программы нужно расширять.

Глава государства во время встречи высказался и о российской культуре. По его словам, ее нельзя убить. Он сказал, что власти должны поддерживать креативный класс.