Важное 27 декабря 2023, 19:27 Путин заявил, что все победы закладываются в школе Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин подвел итоги заседания Государственного совета. Во время мероприятия он заявил, что все победы закладываются в школе, сообщил сайт Кремля.

Темой заседания стало повышение роли и престижа педагога и наставника.

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«Нас Пушкин многому учит, и это произведение („Пиковая дама“ — прим. ред.) в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе». Именно в школе закладываются все наши победы», — сказал он.

Российский лидер назвал школу фундаментом, на котором строится все общество, вся страна, все государство. Он подчеркнул, что Год педагога и наставника стал началом общей работы по этому важнейшему направлению.

Путин акцентировал внимание на ключевой роли губернаторов регионов, поскольку только совместными усилиями получится развивать качественное образование в школах. Президент выразил благодарность всем участникам Госсовета за проделанную работу в 2023 году.

Путин также признался, что хорошо помнит первую учительницу. Во время осмотра выставки, посвященной наставничеству, он рассказал, что с теплотой вспоминает своих педагогов.