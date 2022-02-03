Путин заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса

Никаких планов по введению локдауна в России из-за пандемии нет, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что власти намерены снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса.

Путин добавил, что правительство не собирается вводить новых ограничительных мер из-за распространения штамма «омикрон», сообщило РИА «Новости».

«Вчера вечером, только довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним где-то во втором часу ночи, долго беседовали, в том числе по этим вопросам. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал президент на встрече с членами «Деловой России».

Глава государства обратил внимание, что для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, начнут снимать ограничения по карантину. Он пояснил, что это предложение связано с особенностями ковида, который вызывает «омикрон». По его словам, этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала с работодателями и профсоюзами.

«Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», — добавил Путин.

За минувшие сутки в России выявили 155 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Полностью от ковида выздоровели 53 724 человека.