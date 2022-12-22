Общество 22 декабря 2022, 16:54 Путин заявил, что в интернете недостаточно достоверной информации Путин: информации в интернете много, но достоверной — недостаточно Pxhere

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Информации в интернете много, однако достоверных данных недостаточно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на Госсовете.

Глава государства подчеркнул, что сейчас важную роль играют знания профессионалов и флагманские проекты в сфере просвещения. Он отметил, что этим уже два года успешно занимается воссозданное общество «Знание».

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«Судя по всему, мы попали в десятку, потому что информации в том же интернете много, но достоверной — недостаточно. Поэтому, когда информация подается признанными профессионалами, она пользуется доверием, что имеет огромное значение», — сказал глава государства.

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Президент уже говорил о том, что в интернете появляется много фейков и недостоверной информации. Ложные данные начали использовать в качестве оружия, которым научились эффективно вести борьбу. Путин призвал не доверять всему, о чем пишут в Сети.

В ходе выступления в Госсовете он потребовал усилить работу с молодежью для укрепления России. По его словам, вопросы молодежной политики носят стратегически важный характер.