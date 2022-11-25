Общество 25 ноября 2022, 16:24 Путин заявил, что в интернете много фейков и обмана Путин призвал не доверять обманам и фейкам в интернете РИА «Новости»

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В интернете много ложной информации, там ничему нельзя доверять. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Глава государства назвал информацию главным оружием борьбы в современном мире. Поэтому, по его словам, в Сети распространяют много обмана, лжи и фейков.

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«Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было», — заметил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что с учетом современных технологий информационные атаки стали особенно актуальными и уже доказали свою эффективность.

В ходе встречи глава государства сообщил, что хочет получить оценки и информацию из первых уст. Также он предложил матерям военнослужащих высказать свои идеи и предложения.

По словам президента, российские власти сделают все возможное, чтобы матери погибших солдат не чувствовали себя оставленными. Путин признался, что разделяет их боль утраты, и назвал всех участников спецоперации настоящими героями.