Общество 27 января 2024, 18:11 Путин заявил, что в Европе русофобия продвигается как официальная политика Путин назвал продвигаемую русофобию официальной политикой Европы Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

Читать 360tv в

Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей», — сказал глава государства.

Реклама

Он добавил, что в странах Прибалтики тысячи людей становятся жертвами травли, им отказывают в элементарных правах и нарекают «недолюдьми».

По словам российского лидера, украинский режим прославляет пособников Гитлера, использует террор против всех неугодных.

«Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», — подчеркнул президент.

Он назвал преступления гитлеровцев карательными акциями. Они не имеют срока давности, их продолжат расследовать, указал Путин.