Путин заявил, что уверен в поддержке поправок в Конституцию большинством россиян

Путин убежден, что абсолютное большинство россиян поддерживает поправки к Конституции России, так как люди уважают историю, традицию и культуру страны. Почитание родителей и любовь к родине — это безусловные ценности для народа.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — заявил президент России Владимир Путин на Поклонной горе во время вручения золотых медалей героям Труда. Трансляцию вел телеканал «Россия 1»

Путин убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство граждан России.

12 июня российский лидер поздравил соотечественников с Днем России во время праздничной церемонии поднятия государственного флага на Поклонной горе в Москве.

Он подчеркнул, что для всех сопричастных этот день — особенный, а свойственное россиянам чувство родины всегда помогало выстоять в суровых испытаниях и ответить на любые вызовы.