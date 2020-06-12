Путин заявил, что уверен в поддержке поправок в Конституцию большинством россиян
«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — заявил президент России Владимир Путин на Поклонной горе во время вручения золотых медалей героям Труда. Трансляцию вел телеканал «Россия 1»
Путин убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство граждан России.
12 июня российский лидер поздравил соотечественников с Днем России во время праздничной церемонии поднятия государственного флага на Поклонной горе в Москве.
Он подчеркнул, что для всех сопричастных этот день — особенный, а свойственное россиянам чувство родины всегда помогало выстоять в суровых испытаниях и ответить на любые вызовы.