Общество 16 марта 2023, 15:49 Путин заявил, что сохранил дружбу со всеми немецкими друзьями Путин: все мои немецкие друзья сохранились, часто шутим друг над другом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что сохранил дружбу со всеми друзьями из Германии. О поддержании связей он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«У меня там (в Германии — прим. ред.), как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы все время шутим друг над другом», — поделился глава государства.

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Он заметил, что Россия и Германия — страны-соседи, а между соседями всегда есть место для шуток.

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«Вот у нас тараканов называют прусаками, таких больших, рыжих. А в Германии их называют русаками. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями, но известна и такая шуточка: что русскому хорошо — для немца смерть», — заметил президент

В связи с этим Путин добавил, что вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на новые вызовы.

«Но они (эти вызовы — прим. ред.) побуждают нас к эффективной работе. И это у нас получается», — заключил он.