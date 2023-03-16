16 марта 2023, 15:49
Путин заявил, что сохранил дружбу со всеми немецкими друзьями
Путин: все мои немецкие друзья сохранились, часто шутим друг над другом
Президент России Владимир Путин заявил, что сохранил дружбу со всеми друзьями из Германии. О поддержании связей он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«У меня там (в Германии — прим. ред.), как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились. Мы все время шутим друг над другом», — поделился глава государства.
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Он заметил, что Россия и Германия — страны-соседи, а между соседями всегда есть место для шуток.
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«Вот у нас тараканов называют прусаками, таких больших, рыжих. А в Германии их называют русаками. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями, но известна и такая шуточка: что русскому хорошо — для немца смерть», — заметил президент
В связи с этим Путин добавил, что вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на российской почве, смог бы ответить на новые вызовы.
«Но они (эти вызовы — прим. ред.) побуждают нас к эффективной работе. И это у нас получается», — заключил он.
Германия
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Владимир Путин
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