Путин заявил, что проценты по ипотеке должны снижаться по всей стране

Ипотечная ставка в РФ должна снизиться на фоне реализации госпрограмм. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо стремиться в целом уменьшить проценты по ипотеке.

О запуске программы льготной ипотеки в 2% годовых в дальневосточных регионах Путин объявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, напомнил «Интерфакс». Предполагается, что она будет действовать в течение пяти лет. О потенциальном продлении российский лидер говорить не стал.

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«Давайте посмотрим, как все это будет работать, а потом решим», — предложил президент РФ на встрече с общественностью Дальнего Востока.

Он заметил, что в учет нужно брать количество попавших в программу людей и обязательства федерального бюджета. Только после тщательных расчетов могут быть приняты дальнейшие решения.

Путин обратил внимание на тот факт, что задача заключается не в постоянном продлении госпрограмм, а в приближении рыночных ставок к льготным.

«Нам нужно стремиться, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке. Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации этого пилота двухпроцентного у нас будет падать ставка по ипотеке в целом по стране», — сказал глава государства.

В какой-то момент, по его словам, госпрограмма может потерять актуальность, чего и стоит добиваться. Однако зависеть все будет, заключил Владимир Путин, от состояния экономики в целом.