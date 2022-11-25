Общество 25 ноября 2022, 19:34 Путин заявил, что после распада СССР многие ждали жизни «как в Париже» Путин заявил, что в Европе другой культурный код РИА «Новости»

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После развала Советского Союза многим жителям страны казалось, что наступит жизнь «как в Париже», заявил российский лидер Владимир Путин. Он пояснил, что там совершенно другой культурный код.

По его словам, люди надеялись на «сладкую жизнь». Однако сейчас выяснилось, что так, как в Париже, многим жить не хочется, отметил президент.

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«Думалось, что там будет хорошо. А это совсем не так, там культурный код другой», — сказал он.

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Путин пояснил, что в Европе многие уже не знают, что такое мама, тогда как в России постоянного говорят о роли женщины и матери в обществе. Он напомнил, что за рубежом есть такие понятия, как родитель №1 и родитель №2, а гендеров уже с десяток.

«Какие-то трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят», — признался президент.

Он добавил, что такие принципы не сочетаются с Россией.

В ноябре глава государства подписал указ об укреплении и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей как основополагающих для российского общества. Речь идет о патриотизме, гуманизме, созидательном труде, взаимопомощи и других подобных положениях.