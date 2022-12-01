Общество 01 декабря 2022, 19:19 Путин заявил, что новым регионам нужно «врасти» в российскую действительность Путин: жителям новых регионов нужно почувствовать преимущества от жизни в России YouTube

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Жителям новых регионов страны нужно «врасти в российскую действительность». Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря. По его словам, людям нужно почувствовать преимущества от жизни в России.

Он отметил, что в стране нужно создать условия для интеграции новых регионов в научную и образовательную среду.

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«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», — высказался президент.

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Он пояснил, что это закрепление значит не только решение военно-политических вопросов, но и работу на этих территориях с жителями таким образом, чтобы они почувствовали преимущества от вхождения в состав Российской Федерации.

Путин также сообщил, что сложившаяся сегодня ситуация подталкивает страну к внутреннему развитию. Речь идет в том числе и о производстве собственной научной приборной базы. Глава государства добавил, что Россия занималась этим еще до нынешних событий, «делает и будет делать дальше».