Общество 21 февраля 2023, 13:10 Путин заявил, что не все вопросы по поддержке участников СВО удалось решить Путин: не все вопросы по поддержке российских бойцов решены

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Часть вопросов, которые касаются участников спецоперации на Украине, не решены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию во вторник.

«Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии, страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам — мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены», — заявил глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

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Ранее Владимир Путин заявил об установлении регулярного отпуска для участников СВО. Отдых будет длиться не менее двух недель и каждые полгода.