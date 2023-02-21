21 февраля 2023, 13:10
Путин заявил, что не все вопросы по поддержке участников СВО удалось решить
Путин: не все вопросы по поддержке российских бойцов решены
Часть вопросов, которые касаются участников спецоперации на Украине, не решены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию во вторник.
«Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии, страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам — мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены», — заявил глава государства.
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Российский лидер подчеркнул, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае.
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Ранее Владимир Путин заявил об установлении регулярного отпуска для участников СВО. Отдых будет длиться не менее двух недель и каждые полгода.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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